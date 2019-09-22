Gençlerbirliği - Alanyaspor (Canlı)

Eryaman Stadı'nda oynanan ve saat 16.30'da başlayan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve İlker Takpak yapıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada sağ kanattan Santos Candeias'ın ortasında Alanyaspor savunmadan seken topta buluşan Bogdan Stancu'nun şutu kaleci Jose Marafona'dan döndü.



32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.



44. dakikada Bogdan Stancu, Weliton ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İlker Takpak xx



GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir xx, Ahmet Oğuz xx, Da Silva Ramos xx, Zargo Toure xx, Pierre Polomat xx, Fabricio Baiano xx, Abdoulaye Diallo xx, Daniel Candeias xx, Stephane Sessegnon xx, Bogdan Stancu xxx, Giovanni Sio xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, Erdem Özgenç

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan



AYTEMİZ ALANYASPOR: Jose Marafona xx, Juanfran xx, Welinton xx, Roy Caulker xx, Nsakala xx, Ceyhun Gülselam xx, Manolis Siopis, Campos xx, Junior Fernandes xx, Anastasios Bakasetas xx, Papiss Cisse xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Tayfur Bingöl, Yacine Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut



Sarı kart: Candeias (Gençlerbirliği)

Gol: Bogdan Stancu (dk. 45 Pen.) (Gençlerbirliği)