Giresunspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Tanase'nin kullandığı köşe atışında Ahmet İlhan'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp çizgi üstüne düştü, daha sonra kaleci Aykut topa sahip oldu. Bu pozisyonda yeşil beyazlıların gol itirazı sonuç getirmedi.



12'nci dakikada Muhammed Bayır'ın arka direğe ortaladığı topa Ahmet İlhan vurdu top savunmadan sekti. Dönen topu Muhammed Himmet tamamlamaya çalıştı ancak savunma yine başarılıydı.



18'inci dakikada Erkan Zengin'in sağ kanattan ortaladığı topa Alpaslan istediği vuruşu yapamadı.



21'inci dakikada Murat Akça ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Emeghara'yı düşürdü ve Karagümrük serbest atış kazandı. Atışı Barış kullandı, barajdan dönen top bir kez daha Barış Başdaş'ın önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunu Adriano kornere çeldi.



27'nci dakikada Del Valle'den topu alan Rusescu ceza sahasına kadar girdikten sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Giresunsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem pozisyonu devam ettirdi.



30'uncu dakikada Giresunspor ceza sahası içinde topla buluşan Erkan Zengin topuğuyla pası Zeki'ye çıkardı. Zeki uzak kale direğindeki Emeghara'yi gördü. Araya giren Muhammed Himmet mutlak golü önledi.



34'üncü dakikada Erkan Zengin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Darri, Murat Akça'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Saka bu pozisyona da devam kararı verdi.



51'inci dakikada Barış Başdaş'ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle rakip Sabo'nun önüne indirdi. Topla buluşan Erik Sabo takımını öne geçirdi: 0-1



62'nci dakikada Tanase ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla kaleyi denedi, top çok az farkla üstten auta gitti.



66'ncı dakikada Ahmet İlhan sağ kanattan ortaladı, Rusescu arka direkte topu kaleci Aykut'un üzerine nişanladı.



68'inci dakikada Zeki'nin sert şutunu kaleci Adriano son anda kornere çeldi.



75'inci dakikada Landel soldan ceza sahasına girdi. Ahmet İlhan ters açıda bomboştu ancak o kaleyi deneyince top Aykut'un ellerinde kaldı.



77'nci dakikada Landel inanılmazı başardı ve yakın kale direği önünde topu kaleci Aykut'a nişanladı.



89'uncu dakikada Mehmet'in pasını alan Del Valle sol kanattan ceza sahasına orta şut karşımı gönderdiği top direk kaleye gitti ve Giresunspor beraberliği sağladı: 1-1



Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Saffet Barış Saka xx, Selahattin Altay xx, Ali Tuna xx

GİRESUNSPOR: Adriano Fachini xx, Muhammet xx, Ahmet Kesim xx, Rusescu xx, Ahmet İlhan xx, Murat xx, Del Valle xx, Tanase xx,(Landel dk. 65 x) Renan xx (Mehmet dk. 79 x), Muhammed Himmet xx, Bekir xx (Özgür Can dk. 65 xx)

Yedekler: Metin, Numan, Alperen, Uğur, Orhan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut xx, Alparslan xx, Gaber xx, Barış xx (Fatih dk. 90 ?), İbrahim xx (Ramazan dk. 90+1 ?), Zeki xx (Barış Özbek dk. 79 x), Erkan xx, Emeghara xx, Arif xx, Koray xx, Erik Sabo xx

Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer, Efe, Sercan, Stefan, Bülent

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Sarı Kartlar: Himmet, Murat (Giresunspor) Gaber, Barış, Aykut (Fatih Karagümrük)

Goller: Del Valle (dk. 90) (Giresunspor), Erik Sabo (dk. 51) (Fatih Karagümrük)

HAKAN KUTLU: "BEN BU OYUNCU GRUBUNUN BU SENE BU İŞİ YAPABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

TFF 1. Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Bu oyuncu grubu, hele hele 1-0 geriye düşüp bu reaksiyonu gösterebiliyorsa ben bu oyuncu grubunun bu sene bu işi yapabileceğine inanıyorum." dedi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fatih Karagümrük karşısında Giresunspor'un başında ilk maçına çıktığını hatırlattı.

Oyuncularının karşılaşma boyunca verdikleri mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Kutlu, "Maçın başında biraz kazanamamanın verdiği gerginlik olsa da özellikle geriye düştükten sonra takımın vermiş olduğu reaksiyondan çok memnunum. Bazı maçlar kazanırsın, iyi de bir futbolla kazanırsın, üç puanı alırsın ama böyle bir maçta alınan bir puan beni iğreti bir futboldan alınan 3 puandan çok daha mutlu etti." diye konuştu.

Kutlu, maçın son anlarında kazanma adına pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunlardan yararlanamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü kolay iş değil. 1-0 geriye düşmüş ve bundan önceki 4 maçın vermiş olduğu gerginlikle bu takımın gösterdiği reaksiyon çok önemli bir reaksiyon. 1-1'i sağladık. 1-1'den sonra maçı koparabileceğimiz çok net gol pozisyonlarımız vardı ama atamadık. Bu maçın bize getirisi büyük olur."

Eksikliklerin bulunduğunu, bunları giderme adına çalışacaklarını dile getiren Kutlu, "Oyun anlamında, defansif anlamda bazı eksikliklerimiz var. Bu oyuncu grubu, hele hele 1-0 geriye düşüp bu reaksiyonu gösterebiliyorsa ben bu oyuncu grubunun bu sene bu işi yapabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FATİH KARAGÜMRÜK CEPHESİ

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Giresun'a galibiyet için geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"İlk yarı başa baş bir mücadele oldu. İkinci yarı başlarken golü de bulduk. Golü bulduktan sonra oyundan düşer gibi olduk. 88'inci dakikada gol yemek üzücü. İki puanı kaybettik düşüncesindeyiz, üzgünüz."