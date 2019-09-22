Mustafa Kaplan: Trabzonspor maçındaki oyunumuzu oynayamadık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta iyi oynadıkları oyunu bugün oynayamadıklarını belirterek, "Şansız geçen bir ilk yarı vardı. Takımın en etkili topu duran top ama sanki hiç çalışmamışız gibiydik. Pozisyon vermedik ama biz de pozisyon üretemedik. Kazanmak istiyorduk, iyi bir oyuncu gurubumuz var ama bir şansızlıktır gidiyor. Ben oyuncu grubumuza çok güveniyorum. Bizim için 2 puan değil, bizim takımımızın değeri bu değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz oynadığımız her maçta iki bekten kaynaklı 6 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Biz Erdem'le başlamak istedik ama onun hafif sakatlığı vardı. Sol bekte Halil İbrahim arka adalesinden kaynaklı antrenmanlarda yoktu. Geçen hafta iyi oynadığımız için bu kadroyu tercih ettik. Candeias'ın getireceği toplarsa Stancu ve Sio'nun gol atacağı yönünde çalışmalar yaptık. Bizim daha bilinçli daha atak yaparak oynamamız lazım. Diallo'nun maç eksiği olduğu için onu oyundan aldık. 3'üncü bölgede üretkenliğimiz azdı" dedi.

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