Rodrigues sakatlandı derbiye mucize!

Sakatlığı nedeniyle Alanya deplasmanında forma giymeyen Emre Belözoğlu, A.Gücü maçında kadroya dahil edildi ancak yedek soyundu.Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan bir diğer futbolcu da Deniz Türüç oldu. Kruse'nin yerine Tolgay'ı almayı düşünen Ersun Yanal, bu değişikliği iptal etmek zorunda kaldı. Deniz, 86. dakikada yerini Tolgay'a bıraktı. Bu arada Rodrigues'in durumunun ciddi olduğu veFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir ve Alanyaspor maçında yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştirilerin hedef noktası olan Jailson'u dünkü karşılaşmada yedek soyundurdu. Yerine ise yeni transfer Adil Rami'ye görev verdi.Ancak Adil Rami, Ankaragücü'nün Orgill ile gol bulduğu pozisyonda pas hatası yapıp topu rakibe kaptırdı. Fransız oyuncu bu hatanın ardından ilk devre sonunda oyundan alındı.En son 30 Mart 2019 tarihinde Marsilya formasıyla bir maçın tamamında sahada kalan Adil Rami, 176 gündür 90 dakikanın sonunu göremiyor.Dördüncü kez yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yuman Neslican Tay, Fenerbahçe tribünleri tarafından unutulmadı. Okul açık tribününde, 20 yaşında hayata veda eden Neslican için pankart açıldı. Taraftarlar, maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı 37 bin 385 biletli seyirci tribünden izledi.Fenerbahçe teknik heyeti oyuncuların maç içindeki performanslarını takibi konusunda Avrupa'daki takımların kullandığı teknolojiyi uyguluyor. Oyuncuların istatistiklerini an be an takip eden teknik heyetin, nereden daha çok atak yapıldığını, hangi oyuncunun ne kadar efor sarf ettiğini belirleyip ona göre oyuncu değiştirdiği öğrenildi.