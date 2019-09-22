Sırada 6 kişi var

STURRİDGE

11'E

AVDİJAJ

BUGÜN NELER OLDU

İç transferde başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Trabzonspor, diğer oyuncular için de harekete geçiyor. Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Pereira ve Arda Akbulut ile öncelikle görüşecek olan Fırtına, 2022'ye kadar anlaşması olan Hüseyin Türkmen'e de 2024'e kadar imza attırmayı hedefliyor.Yerli oyuncuların maaşlarında Uğurcan'a verilen'ye yakın bir iyileştirme planlandığı öğrenilirken, Sosa'dan indirim yapması istenecek. Novak'a ise zam yapılarak en az 2 yıllık sözleşme sunulacak. 35 yaşındaki Pereira'ya da opsiyonlu yeni kontrat önerilmesi gündemdeLigde yarın Sivas ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan Getafe maçının kadrosunda mini bir revizyona gidecek. Avdijaj'ı kulübeye çekecek olan Karaman, Sörloth'a sağ kanatta görev verecek. Sturridge ise ilk 11'de sahaya çıkacak. İngiliz golcü de Instagram'da, "Sivas maçını dört gözle bekliyorum" paylaşımı yaptı