Alanyaspor'a ilk çelme Gençlerbirliği'nden

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yaparak ilk 4 maçını kazanan Aytemiz Alanyaspor ilk puan kaybını Ankara'da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak yaşadı. Eryaman Stadı'ndaki mücadelede 44. dakikada Stancu'nun düşürülmesiyle G.Birliği penaltı kazandı. Topun başına geçen Rumen futbolcu ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Alanya 66. dakikada Ceyhun Gülselam'ın attığı golle skora dengeyi getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu ilan etti. Bu sonuç sonrası ilk puan kaybını yaşayan Alanya puanını 13'e; henüz galibiyeti bulunmayan G.Birliği ise puanını 2'ye yükseltti.

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Alanyaspor, şu ana kadar aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlikle kasasına 12.6 milyon TL puan primi koydu.

BİR GÖRÜŞ - GÜRCAN BİLGİÇ

ALANYASPOR, 4'te dördün güveniyle maça favori çıktı. Geçen hafta ilk puanını alan Gençlerbirliği'nin, topu rakibe vererek baskıyı yemek yerine atağı bekleyen oyunu tercih etmesiyle bir anda iki takımın benzer taktiğini birbirine kabul ettirme anlamsızlığı ortaya çıktı. Maç temposunu yitirdi, sadece üst düzey dikkatli oynayıp hatayı bekleyen bir şekil aldı. Gençlerbirliği'nin penaltısı biraz ağır bir karar oldu. Temasın varlığı bile tekrar görüntülerinde zor fark ediliyordu. Hem 1-0 yenik duruma düşmek hem de kendi silahını (kontratak) rakibe bırakmak Erol Bulut'un Alanyaspor'u için zorlu bir sınavı da beraberinde getirdi. Beraberlik golünü duran toptan buldular. İlk puanlarını kaybettiler. Ancak gelişen bir takım olarak her rakibi tehdit edecek oyun kalitesine sahip olduklarını da gösterdiler.