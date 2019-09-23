Beşiktaş'ta stopere Douglas geçiyor

DOMAGOJ Vida'nın kırmızı kart cezası, Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun da sakatlıklarıyla stopersiz kalan Beşiktaş'ta bu mevki için sürpriz bir isim gündeme geldi. Başakşehir'e karşı Necip Uysal'ın stoperdeki yeri garanti. Abdullah Avcı'nın, Necip'in partneri olarak ise Douglas'ı belirlediği öğrenildi. Daha önce kariyerinde sağ bek, sağ açık ve ön liberoda görev yapan Brezilyalı futbolcu, bu akşamki karşılaşmada Necip ile birlikte rakip forvetlere duvar örmeye çalışacak. Gerçek mevkii sağ bek olan Douglas, siyahbeyazlı formayla 1'i Süper Lig, diğeri ise UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 2 maçta toplam 135 dakika oynadı.

Güven yeniden 11'e

BURAK Yılmaz'ın yokluğunda kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Güven Yalçın, Slovan Bratislava maçının ardından yeniden ilk 11'e dönüyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelede Umut Nayir'in de istenilen performansı sergileyememesi sonrası teknik heyet, Başakşehir'e karşı Güven'i sahaya sürme kararı aldı.

Kartal'a karşı 'Buruk'

MEDIPOL Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 5 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı 9 maça çıktı. 45 yaşındaki Buruk, bu karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremezken, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı ekiplerin en fazla ağlarını sarsan takım da 23 golle Beşiktaş.

Pansuman maçı!

GEÇEN sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ancak yeni sezona kötü başlangıç yapan iki takımın mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Kartal ve Boz Baykuşlar, geride kalan 4 haftalık periyodu 4'er puanla kapatarak Süper Lig'in alt sıralarında yer aldı. İki rakip, aynı zamanda hafta içinde oynadıkları UEFA Avrupa Ligi müsabakalarından yenilgiyle ayrıldı. Bu nedenle hem Beşiktaş hem de Başakşehir bu akşamki mücadeleyi kazanarak yaralarını sarmayı hedefliyor.