Çağlar, Guardiola’nın takibinde

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Manchester City, stoperde Aymeric Laporte ve John Stones'un sakatlıkları sonrasında elinde sadece Otamendi'nin kalmasının ardından arayışa girdi. Devre arasında takviye yapmayı düşünen City'nin alternatifleri arasında milli stoperimiz Çağlar Söyüncü de yer alıyor. İngiliz Daily Express, Guardiola'nın ekibi; Çağlar'ın Leicester'daki performansını yakından takip ettiği ve takviye için dört isimden biri olduğunu belirtti. Çağlar'ın dışında Maviler; Leicester City'den Jonny Evans, Tottenham'dan Jan Vertonghen ve Burnley'den James Tarkowski'yi listesinde bulunduruyor.