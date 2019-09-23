CANLI | Sivasspor - Trabzonspor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR

Maçtan notlar

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Sivas'ta eşitlik

Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas'ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı. Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.

Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olarak son 4 resmi maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Sivasspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Ligde Gençlerbirliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor. Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.