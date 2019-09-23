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'ndan - maçına dair flaş sözler

, A Spor'da, - maçının tekrar edilip edilmeyeceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 16:21
Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor - Fenerbahçe maçına dair flaş sözler

Spor yorumcusu ve SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında, Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hatası tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ZEKERİYA ALP İLE KONUŞTUM..."

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile konuştuğunu belirten Toroğlu, "Senin için tenkitler var dedim. Maçın ertesi günü pozisyonları aldım, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile oynattık ve net olarak kararımızı verdik. Oyun kuralı ihlali yok dedik ve bunu açıkladık zaten dedi." sözlerini kullandı ve MHK'nın kesin kararı verdiğini belirtti.

"İSTİFA EDERİM DİYE BİR ŞEY DEMEDİM"

Zekeriya Alp'ın basında söylediği iddia edilen "Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilirse iptal ederim'' sözlerini de Alp'e sorduğunu belirten Toroğlu, "Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar oynatılırsa görevi bırakırım diye bir şey söyleyip söylemediğini sordum. O da bana böyle bir şey söylemedim, böyle bir haber nerede çıktı görmedim ama böyle haberler varsa asılsızdır dedi." şeklinde konuştu.

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Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor - Fenerbahçe maçına dair flaş sözler
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