Garry Rodrigues, Galatasaray maçında yok

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyunu 41. dakikada terk etmek zorunda kalan Garry Rodrigues'in dün MR'ı çekildi. Yapılan tetkiklerde oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma, ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Hollandalı oyuncu, eski takımı Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Antalya maçına yetişip yetişmeyeceği ise önümüzdeki hafta yapılacak ikinci kontrolden sonra netlik kazanacak. 29 yaşındaki oyuncu ligde geride kalan 5 maça da 11 başladı. Ancak hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. En uzun, 84 dakika ile Alanya karşılaşmasında sahada yer alan Rodrigues tek golünü 1-1 biten Trabzonspor maçında attı.

BİR GÖRÜŞ - ÖMER ÜRÜNDÜL

RODRIGUES Fenerbahçe için önemli bir kanat forveti. Her ne kadar tam formunda değilse de topla beraber çabuk olması ve adam eksiltme özelliği nedeniyle defansların yerleşme düzenini bozmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında golcülük özelliği de var. Fenerbahçe'nin elinde 3 tane kanat forveti var. Rodrigues'in yokluğunda eldeki diğer kanat forveti Moses de uzun bir süredir sakatlıktan kurtulmaya çalıyor. Dirar ise Hasan Ali'nin yokluğunda mecburen solda görev yapıyor. Bu nedenle kritik Galatasaray derbisinde Rodrigues'in yokluğu bir hayli hissedilecek.