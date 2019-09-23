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çıkarırız!

Torino’da tutuklanan 12 holigan için ’un tribün grupları kulübü ve İtalyan polisini çıkarmakla tehdit etti

Giriş Tarihi: 23.9.2019
İç savaş çıkarırız!
Juventus'ta taraftar ile kulüp yönetimi arasında gerginlik büyüyor… Geçtiğimiz hafta 12 Ultras taraftarının tutuklanmasından sonra önceki gün oynanan Verona maçı gerilimi daha da artırdı. Ultras grupları bölünürken başkan Agnelli tutuklanan taraftarların kendilerine şantaj yaparak bilet istediğini duyurdu. Bilet dağıtmamaları halinde ırkçı tezahüratlar yaparak kulübe zarar vermekle Agnelli'yi tehdit eden holiganlar şimdi de iç savaş çıkaracaklarını açıkladı.

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Tutuklanan taraftarlara iyi davranılmasını ve Juventus yönetiminin de şikâyetçi olmamasını isteyen gruplar aksi halde herkesin sonuçlarına katlanacağının altını çizdi!
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