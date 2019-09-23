İç savaş çıkarırız!

BUGÜN NELER OLDU

uventus'ta taraftar ile kulüp yönetimi arasında gerginlik büyüyor… Geçtiğimiz hafta 12 Ultras taraftarının tutuklanmasından sonra önceki gün oynanan Verona maçı gerilimi daha da artırdı. Ultras grupları bölünürken başkan Agnelli tutuklanan taraftarların kendilerine şantaj yaparak bilet istediğini duyurdu.Tutuklanan taraftarlara iyi davranılmasını ve Juventus yönetiminin de şikâyetçi olmamasını isteyen gruplar aksi halde herkesin sonuçlarına katlanacağının altını çizdi!