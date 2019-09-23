kendim ettim kendim buldum

DERBİDE

BUGÜN NELER OLDU

Belhanda ve Feghouli'nin ikisinin birden yokluğu başlı başına sorundu. Üstüne sağ bek Mariano'dan forvet Falcao'ya kadar rotasyon eklenince Galatasaray'ın deplasmanda işi zordu.Sezonuerken açan ve fizik olarak daha hazır durumdaki Yeni Malatya maça da iyi başlayan taraftı ancak kalesine gelen ilk topta golü yedi.Yedeksol bek olmasına rağmen son haftalardaki formuyla orta sahaya ilk yazılması gereken isim olan Ömer Bayram soldan sıfıra inip kale önüne harika kesti, Seri'ye kafayla dokunmak kaldı. 1-0 öne geçen Galatasaray devre bitene kadar sırasıyla Luyindama, Babel ve Marcao ile 2'yi kaçırdı. İkinciyarıda rakibini 3'e 1 yakaladığı pozisyonu bitiremeyen, oyuna giren Lemina'dan sıfır katkı alan, Falcao yerine 11'deki Andone'nin çok etkisiz kaldığı Galatasaray 'atamayana atarlar' kuralı ile bitime bir dakika kala yüzleşti. Guilherme kaşınan Aslan'a cezayı kesti.G.Saray'da Falcao yedek soyunurken forvette Andone görev yaptı. Rumen oyuncu ilk maçına çıktığı için mutlu, sonuç için üzgün olduğunu belirtip, "Elimden geleni yaptım. İlerleyen günlerde daha iyi olacağım. İlk maçımdan galibiyetle ayrılmak isterdim. Büyük takımların bahanesi olamaz. Golleri bulmamız lazımdı. Yapacak bir şey yok, dünyanın sonu değil, son maçımız da değil" şeklinde konuştu.G.Saray'dateknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin karşılaşma sonrası beraberliği şöyle yorumladı: "Hatalı olduğunu söylediğimiz şeyleri söyleyince ceza alıyoruz. Bu nedenle fazla konuşmayacağım. Oyun kalitesi veya mücadele anlamında gel-gitin olduğu bir maç oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ve maalesef maç bu noktaya geldi. Rakibe bu tarz pozisyonlar vermememiz gerekiyordu ama maalesef duran toptan golü yedik. Derbide daha farklı bir G.Saray sahada olacak ve daha farklı oynayacağız."MalatyasporTeknik Direktörü Sergen Yalçın maçı şöyle değerlendirdi: "Son bölümde bekleyen takıma karşı hücum yapmak dünyanın en zor işi. Devamında pozisyon vermemek de iyi. Galatasaray çok iyi takım bunu hemen söyleyeyim, çok iyi transferler yapmışlar."Galatasaray'ınstoperi Marcao, Malatyaspor'un golünde şanssız olduklarını söyledi. "Çok yaratıcılığı olan bir gol değildi. Kötü bir orta geldi top boş bir adamın önüne düştü. Belki iyi vurdu ama boş bir adamın önüne düşmesi şanssızlığımızdı" diyen Brezilyalı oyuncu, deplasmanda 1 puanın öneminin sezon sonunda anlaşılacağını belirtti. Marcao, Fenerbahçe derbisi içinse, "Ev sahibi olduğumuz maçlarda taraftarın desteğini arkamıza alarak çok farklı bir maç oynuyoruz. Bunu herkes biliyor. Şuursuz bir şekilde değil aklımızı kullanarak oynamalıyız" ifadelerini kullandı.Seri forma giydiği 3. lig maçında golünü attı. Fildişi Sahilli oyuncu, 2. haftada oynanan Konya maçında kırmızı kart görmüş ve iki karşılaşmayı kaçırmıştı. Ceza dönüşü, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü de kaydetmiş oldu. Seri, böylece profesyonel kariyerinin 192. lig maçında ilk kafa golünü attı.Falcao'nun golüyle 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından dün de Malatya'da Seri'nin golüne asistiyle katkı veren isim Ömer Bayram'dı. Galatasaray formasıyla çıktığı 4 lig maçında 3 asist yapan Ömer, aynı say-ı da gol pasını daha önceki 23 karşılaşmada verebilmişti