Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'a yeni sözleşme

: 'dan 'a yeni sözleşme

Yönetimi, sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de bitecek olan ile yeni bir anlaşma yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.9.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 15:33
Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'a yeni sözleşme

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,
2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,
2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,
2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,
2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'a yeni sözleşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN