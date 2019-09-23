Tolga Ciğerci: Orası beni ilgilendirmiyor

F.BAHÇE'DE yeniden doğan Tolga Ciğerci, G.Saray'la ilgili yorum yapmaktan kaçındı ama maç için iddialı konuştu. İşte o sözler: "Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Ben Fenerbahçe'deyim, orası (G.Saray) artık beni ilgilendirmiyor. Tabii ki hedefimiz evimize 3 puanla dönmek. Futbol hatalar oyunudur. Biz de yapıyoruz ama önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak. Emre Belözoğlu ve Gustavo ile birlikte oynamak bizlere güven veriyor. Rekabet takım için iyidir. Herkes formayı almak için daha fazla çalışıyor. Bu da takım için bir avantaj."

FELAKET

FENERBAHÇE formasıyla ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Adil Rami yaptığı bireysel hata ile golün yenmesine neden olmuştu. Fransız stoperin performansı ülkesinde de beğenilmedi. L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil" başlığını attı. RMC Sport, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaparken Onze Mondial, "Defansta ağır bir hata yapan Adil Rami takımının gol yemesine neden oldu" ifadelerini kullandı. Football.fr, "Felaket" değerlendirmesinde bulundu. France Football ise "Rami'nin büyük aptallığı" başlığını tercih etti.