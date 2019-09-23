Trabzonspor’da Sturridge üzüntüsü

Trabzonspor sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Sezona çok iyi başlamasına rağmen Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ile başlayan sakatlıklar zinciri Ekuban ve Ivanildo Fernandes ile uzayan bordo-mavililere bir kötü haber de Daniel Sturridge'den geldi. Ligde G.Birliği maçında son 20 dakikada oyuna giren, Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada görev alan İngiliz yıldızın Sivasspor maçında 11'de forma giymesi bekleniyordu. Ancak Sturridge'in sağ bileğindeki ödem nedeniyle bu gerçekleşmedi ve İngiliz futbolcu tedbir amaçlı olarak maç kadrosundan çıkarıldı. Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cumartesi sabahı sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Sturridge'nin aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkarılmıştır."



BİR GÖRÜŞ: YUNUS EMRE SEL

STURRİDGE'İN iki maçta oynadıktan sonra yaşadığı sakatlık ister istemez kafaların karışmasına neden oldu. Çünkü İngiliz medyasında yer alan haberlerde, "Sturridge en ufak bir sakatlığı ciddi sanıyor" ifadesi kullanılmış hatta Wenger, "Neden istikrarlı olamadı çünkü sakatlıklar peşini bırakmadı" demişti. İşte böyle bir geçmişin içinden çıkıp Trabzonspor'da kendine yeni bir sayfa açmak isteyen golcü oyuncunun peşini sakatlıklar da bırakmayacak gibi görünüyor. Aslına bakarsanız, Sturrigde transferi bir riski de beraberinde getirmişti. Geçmişteki yaşanmışlıklar ve sakatlıklar... İşte böyle bir sürecin ardından gelen sakatlık haberi ise hem taraftarların hem de teknik ekibin umutlarını kırdı. Umarız bu sakatlık uzun süreli olmaz. Aksi takdirde sakatlık konusunda ligin en şanssız takımı konumunda olan Trabzonspor için sancılı süreç kolay kolay bitecek gibi görünmüyor.

BUGÜN NELER OLDU