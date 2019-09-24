Esenler Erokspor: 1 - Uşakspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 3'üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor ile TFF 2'nci Lig ekibi Uşakspor, Esenler Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Eray Pazar'ın 72'nci dakikada attığı golle Uşakspor'u 1-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Stat: Esenler
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Kerem İlitangil xx, Mustafa Güçer xx
ESENLER EROKSPOR: Yaren Sözer xx, Gökcan Gelmen xx, Burak Can Akıncı xx, Berkay Çakır xx, Bilal Mert Engin xx, Mustafa Emin Birinci xx (Halil Çelik dk. 46 x), Orhan Güle xx, Alper Karaman xx, Emre Adiloğlu xx (Emirhan Tekgil dk. 81 ?), Abdurrahman Kuyucu xx (Talha Özcan dk. 90 ?), Eray Pazar xx
Yedekler: Hasan Umur Akın, Sinan Morgil, Şahin Fıstıkçı, Erhan Karayer
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
UŞAKSPOR: Hüseyin Koç xx, Levent Aktuğ xx, Mete Yıldız xx, Deniz Solmaz xx (Ali Say dk. 46 x), Berat Çetinkaya xx, Selim Dilli xx, Mehmet Bektaş xx, Emre Demir xx (Abdullah Balıkçı dk. 46 x), Miran Avcı xx, İbrahim Şirin xx, Feyyaz Aydil xx (Tuğrul Başkan dk. 75 x)
Yedekler: İbrahim Bağcı, Berkay Özer, Erdi Zengin, Şevket Şimşek
Teknik Direktör: Ali Seçkin Topçu
Gol: Eray Pazar (dk. 72) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Mustafa Emin Birici, Burak Can Akıncı, Eray Pazar (Esenler Erokspor) Miran Avcı (Uşakspor)