Falcao’ya yapılan büyük saygısızlık!

BUGÜN NELER OLDU

Malatyaspor ile oynadığı ve 89'da yediği golle 1-1 berabere kaldığı maça Falcao'nun son 3 dakikada oyuna dahil olması damga vurdu. Kolombiya basını bu olaya tepki gösterdi. Alerta Bogato internet sitesinde Falcao'nun yedek kalmasının beklenmeyen bir karar olduğu belirtildi. As Colombia,ifadelerini kullanırken en çarpıcı yorum ise Publimetro'dan geldi. Gazete,başlığını attı.