Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Falcao’ya yapılan büyük saygısızlık!

’ya yapılan büyük saygısızlık!

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Falcao’ya yapılan büyük saygısızlık!
Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynadığı ve 89'da yediği golle 1-1 berabere kaldığı maça Falcao'nun son 3 dakikada oyuna dahil olması damga vurdu. Kolombiya basını bu olaya tepki gösterdi. Alerta Bogato internet sitesinde Falcao'nun yedek kalmasının beklenmeyen bir karar olduğu belirtildi. As Colombia, "Galatasaray galibiyeti kaçırdı. Falcao sadece 3 dakika oynadı" ifadelerini kullanırken en çarpıcı yorum ise Publimetro'dan geldi. Gazete, "Galatasaray'da Falcao'ya büyük saygısızlık" başlığını attı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao’ya yapılan büyük saygısızlık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN