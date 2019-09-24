Galatasaray Fenerbahçe maç bileti satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet satışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sadece iki takımın taraftarları değil tüm futbol severler tarafından beklenen maç Türk Telekom Stadyumunda Cumartesi akşamı oynanacak. Söz konusu derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı olarak yayınlansa da taraftarlar takımlarına destek olmak için mücadeleyi Galatasaray Stadında izlemek istiyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı? Süper Lig 6. Hafta derbisi Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte derbi hakkında merak edilenler…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Söz konusu maç için bilet satışının 25-26 Eylül tarihlerinde başlayabileceği tahmin ediliyor. Bilet satışlarına dair kulüpten açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.