Gençlere kapımız sonuna kadar açık

BUGÜN NELER OLDU

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, yeni transferlerini tanıttı. Toplantıda konuşma yapan kurucu başkan Hüseyin Yücel, lige yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, "Sayın Başkan ve menajer final four oynama sözü verdi.Gençlere kapımız açık. Gençlere yatırım yapıp kendi yeteneklerini keşfetmeleri için çalışıyoruz" dedi.Törene, kulübün kurucu başkanı Hüseyin Yücel, kulüp başkanı Ömer Yücel, kulüp genel sekreteri Alpaslan Aydın, yeni transferler Doğan Şenli, Jajuan Johnson, Mangok Mathiang, Abdülkadir Gülşen, Sean Armand, Trae Gordon, Dwight Hardy, Altan Erol ve Cameron Clark ile takımın diğer oyuncuları katıldı.