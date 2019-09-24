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O eski halinden eser yok şimdi

eski takımı karşısında ecel terleri döktü. İlk yarısı golsüz kapanan maçın ikinci yarısında konuk ekip Crivelli’nin golüyle öne geçti. Epureanu’nun müdahalesiyle yerde kalan Burak, kazanılan penaltıyı gole çevirip 1 puanı getirdi

Giriş Tarihi: 24.9.2019
O eski halinden eser yok şimdi
Bu sezon tek galibiyetini Göztepe maçında alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında bir puanı Burak Yılmaz'ın penaltısıyla kurtardı

TARTIŞILAN İKİ KARAR
BEŞIKTAŞ savunmasının arkasına atılan topta Gulbrandsen ve Douglas birlikte hareketlendi. Douglas gerisinde kaldığı Gulbrandsen'i göğsünden tutup engellemeye çalışırken iki oyuncu da yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa faulü Beşiktaş lehine verdi. Kırmızı kart bekleyen Başakşehirli futbolcular itiraz edince de ilk yarıyı bitirdi. Bu pozisyon tartışılırken, Başakşehir kulübü sosyal medya hesabından "Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi, yedek kulübesindeki oyuncularımıza kart gösterdi" ifadelerini kullandı.

GULBRANDSEN'IN yerde kaldığı pozisyonun ardından Ljajic, kendisine dokunan hakeme tepki gösterdi. Suat Arslanboğa, Ljajic kendisini itince sarı kartını çıkardı. Bu karar sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Pozisyonun 'kırmızı kart' olması gerektiği savunuldu. Bu kartla cezalı duruma düşen Ljajic, Trabzon'da yok.

'TÜRKİYE BU POZİSYONA BAKSIN'
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ilk yarının son dakikasındaki pozisyon üzerinden hakemi eleştirdi: "Hakem düdüğü çalamıyor, VAR'ı çağırmayanların iyi niyetli olmadığı kesin. Bu öyle bir pozisyon ki konuşmazsak Türk futbolunda çok şey kaybederiz. Bir daha Türk futbolunu ayağa kaldıramayız. Konuşacak başka bir şey yok."

RAKİPLERE GÖNDERME
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı taraftardan sabır istedi. Saha içinden olumlu mesajlar aldığını vurgulayan Avcı, ezeli rakiplere göndermede bulundu: "Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla aramızda 3 puan var. Gemiyi limana yanaştıracağız. Beşiktaş taraftarı takıma sahip çıkmaya devam etsin."

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