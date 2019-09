UEFA, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını ilan etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turlarından itibaren VAR sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.

The #UEFAExCo confirmed today that VAR will be used from the beginning of the knockout stages in this season’s @EuropaLeague competition. #UEL pic.twitter.com/D7dxDW9kzf