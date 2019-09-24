Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Şanlıurfaspor, 3. Lig 1. Grup temsilcisi 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetiyor. Saat 15.30'da başlayan Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor karşılaşmasını A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçı sabah.com.tr'den de canlı izleyebilirsiniz.
Takımların kadroları şöyle:
ŞANLIURFASPOR: Yasin Davuş, İbrahim Durmuş, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Sercan Kaya, Seyfettin Büyükkılıç, Mehmet Fatih Bayat, Rıdvan Bingöl, Veysel Sönmezsoy, Murat Şamil Kurt, Yusuf Güzel
Yedekler: Alperen Güner, Muhammed Küçük, Muhammed Değerli, İbrahim Canlıka, Mehmet Halil Daniş, Eyyüp Rızvanoğlu, Serhat Gök
24 ERZİNCANSPOR: Süleyman Kasap, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Berke Tulpar, Hüseyin Çiray, Erdi Kasapoğlu, Emre Turan, Yunus Emre Tok, Burak Aydın, Osman Şahin
Yedekler: Mustafa Talha Özbay, Kerem Aktürkoğlu, Serkan Yola, Halil Yılmaz, Mümin Talip Pazarlı, Tuncay Kılıç, Erman Kılıç