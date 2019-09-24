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Sivasspor'da sakatlandı: 2 hafta yok

, 'ın sağ kalça derin kasların birinde 2. seviyede bir yırtık tespit edildiği ve oyuncunun en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacağını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 21:10
Sivasspor'da Emre Kılınç sakatlandı: 2 hafta yok

Demir Grup Sivasspor'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncumuz Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. hafta maçında sahamızda oynadığımız Trabzonspor karşılaşması sırası sakatlandı. Oyuncumuzun yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça derin kaslarından birinde (Obturator Eksternus) seviye 2 yırtık tespit edildi. Tedavisi planlanan oyuncumuz, en az 2 hafta takımla çalışmalara katılamayacak."

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Sivasspor'da Emre Kılınç sakatlandı: 2 hafta yok
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