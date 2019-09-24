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, yeni turnuvayı tanıttı: UEFA

, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenleyeceği turnuvayı tanıttığı. Adı UEFA olacak turnuvada maçlar, Avrupa Ligi gibi perşembe oynanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 00:00 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 00:00
UEFA, yeni turnuvayı tanıttı: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak düzenlenecek yeni turnuvanın adını duyurdu.

2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde düzenlenecek yeni turnuvanın adı, "UEFA Avrupa Konferans Ligi" oldu.

Yeni organizasyon, Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacak.

Bu arada UEFA İcra Kurulu, 2021 yılında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Stadı'nda, Süper Kupa maçının ise Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan UEFA'nın, kendisine üye 55 ülkeye ve futbol kulüplerine, kadınların statlara girmesine izin verilmeyen ülkelerde maç yapmamaları konusunda öneride bulunacağı açıklandı.

UEFA İcra Kurulu, İsviçre'nin Nyon kentinde 4 Aralık'ta tekrar buluşacak.

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UEFA, yeni turnuvayı tanıttı: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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