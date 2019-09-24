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Younes , Fenerbahçe derbisi için gözünü kararttı

'da 1 aydan önce sahalara dönemez denen Younes , TV başında Club Brugge ve Yeni Malatya maçlarını izlerken çılgına döndü. Dün katı gıda ile beslenmeye başlayan Faslı oyuncu, ile konuşup Fenerbahçe maçında sahaya çıkmak istiyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisi için gözünü kararttı

Kasımpaşa maçında çenesinde iki kırık oluşan Younes Belhanda'nın yokluğu Galatasaray'ın sisteminde de önemli bir açık verdi. Faslı oyuncunun yokluğunda Fatih Terim, Feghouli'yi oynatmayı planlarken sürpriz bir adım geldi. Çenesindeki iki kırık nedeniyle 10 gün önce ameliyat olan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan Belhanda, çarşamba günü hastaneden taburcu oldu. 4 gün evde istirahat eden Faslı oyuncu bu sürede sadece sıvıyla beslenebildi. Dün itibariyle katı gıda tüketmeye başlayan Belhanda, derbide oynamak için gözünü kararttı.

Bir an önce idmanlara başlamak isteyen Belhanda, hocası Fatih Terim'le görüşüp, Galatasaray açısından kritik olan Fenerbahçe karşısında formasını geri isteyecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge ve Yeni Malatyaspor maçlarını TV'den izlemek zorunda kalan Belhanda, büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşlarına da "Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinde oynayacağım" mesajını iletti.

10'SUZ OLMUYOR

İstatistikler Belhanda'nın Galatasaray için önemini de doğruluyor. Sarı-kırmızılı takım son 3 sezonda Süper Lig'de Belhanda'nın forma giydiği 57 maçın 40'ını kazandı. Faslı 10 numara sahada olduğunda yüzde 70'lik galibiyet oranı yakalayan Aslan'ın gol ortalaması 2.3 oldu. Faslı yıldızın yokluğunda ligde 16 maçın sadece altısında gülebilen Cimbom'un Younnes Belhanda'sız kazanma oranı %37.5 seviyesine düşerken, gol ortalaması da 1.5'e geriledi.

BELHANDA'LI GALATASARAY

57 MAÇ
Galibiyet 40
Galibiyet oranı %70
Gol ortalaması 2.3

BELHANDA'SIZ GALATASARAY

16 MAÇ
Galibiyet 6
Galibiyet oranı %37,5
Gol ortalaması 1.5

İDDAA'DA FAVORİ CİMBOM

GS: 1.95 BERABERLİK: 3.20 FB: 2.70

CENGİZ&ÖZBEK KONSENSÜSÜ

Emlak Konut GYO'nun, Riva-Florya projeleri için imzalanan sözleşmeyi feshetmesi üzerine dün olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu'ndan tavsiye kararı çıktı. Buna göre başkan Mustafa Cengiz, Riva-Florya projesini Galatasaray'a kazandıran eski başkan Dursun Özbek ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bu hafta tekrar bir araya gelecekler ve komisyon kuracaklar. Borçları sıfırlayacağı düşünülen Riva-Florya projesinin hayata geçmesi gerektiği düşünülürken, rafa kalkan Kemerburgaz projesi için tekrar çalışma yapılacak.

Bülent Timurlenk, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

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Younes Belhanda, Fenerbahçe derbisi için gözünü kararttı
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