Ahmet Nur Çebi'den başkanlık açıklaması: Kamuoyu el atmamı istiyor

Fikret Orman yönetiminde iki yıl öncesine kadar ikinci başkanlık görevini yürüten Ahmet Nur Çebi, "Ben sözümü tuttum, Fikret Orman'a karşı aday olmadım. Kamuoyu benim işe el atamamı istiyor" dedi.

Beşiktaş'ın çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Çebi, "Kulüp yanlış yönetildi. Serdal Adalı da bunun farkına vardı. Umut Güner'le arasındaki sürtüşmeler de buradan çıktı. Ben düzeltebilmek için elimden geleni yaptım ama son iki senede birçok karardan imzalar sonrası haberim oldu. Ben tek başına karar veren adam olmak istemem. Her konuya bilen karar versin. Acil tedbirler gerekiyor. Kimse birbirini aldatmasın. Kredilerle bu borçlar ödenemez, sadece günü geçiririz" diye konuştu.