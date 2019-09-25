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'da Messi şoku: Yine sakatlandı

Kulübü, Villarreal maçının ikinci yarısında oyundan alınan Arjantinli oyuncu 'nin sol bacak arka adalesinde çekme olduğunu açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 23:00
Barcelona'da Messi şoku: Yine sakatlandı

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin yeni bir sakatlık geçirdiği bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Messi'nin sol bacak arka adalesinde çekme ve ağrıların olduğu belirtildi.

Katalan kulübü, Arjantinli futbolcunun iyileşme süresiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İspanyol basını ise Messi'nin La Liga'nın 7. haftasında deplasmandaki Getafe maçında oynamayacağını, 2 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile yapılacak karşılaşmada da oynamasının şüpheli olduğunu yazdı.

Sezonun ilk antrenmanında sağ bacak arka alt adalesinden sakatlık geçiren Messi, 17 Eylül'deki Borussia Dortmund ve 21 Eylül'deki Granada maçlarında yedekten oyuna girmişti.

Arjantinli futbolcu, La Liga'da bu sezon ilk kez 6. haftada oynanan Villarreal maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Messi, 28. dakikada geçirdiği bir sakatlığın ardından ikinci devre sahaya çıkmamış yerine Ousmane Dembele oyuna girmişti.

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Barcelona'da Messi şoku: Yine sakatlandı
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