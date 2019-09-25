Fenerbahçe'de favori: Zanka - Jailson

ZANKA: Alanya maçında yaptığı bireysel hata hanesine eksi yazdırdı. Ancak mevcutlar içerisinde oynama ihtimali en yüksek isim. Teknik heyet özellikle hava üstünlüğü nedeniyle bu maçta kendisine forma vermeyi planlıyor.

JAİLSON: Ankaragücü maçında oyuna sonradan girdi. Topu oyuna sokma özelliğiyle teknik heyetin bir kez daha güvenini kazandı. Takımın baskı yediği anlarda nasıl performans göstereceği soru işareti. Ancak Zanka ile 11 için en güçlü aday.

RAMI: Ankaragücü maçında 11 başlatılma sebebi durumunu görmekti. Hazır olmasa da teknik heyet derbi için seçenek olabilir mi diye Fransızı stoperde denemek istedi. Yaptığı bireysel hata şansını azalttı. 11 başlama ihtimali var ama hayli az.

SERDAR: Sezon başından bu yana hiç resmi maç oynamadı. Yanal ve ekibi, "Zanka ile yan yana nasıl olur?" sorusunun yanıtını bulmak için antrenmanlarda denemeler yapıyor. Ancak o da Rami gibi 11 için şansı az olanlardan.

'SİCİLİ BOZUK'A 30 GÜN CEZA

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Sportmenliğe aykırı' açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için, "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullandığı için PFDK'ya sevk edilmişti. Ali Koç, derbiye gidebilecek ancak protokol tribününe giremeyecek.

"MUTLULUK" POZU

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün teknik heyet ile birlikte çekildiği bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak, "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" notunu düştü.