Hekimoğlu Trabzon: 2 - Adana Demirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Dede Çelik ve Hakan Yavuz'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hekimoğlu Trabzon FK bir üst tura yükseldi.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Ömer Tolga Güldebi xx, Nurettin Taşkesen xx, Uğur Akalp xx



HEKİMOĞLU TRABZON FK: Gökhan xx, Miraç xx, Maksut xx (Emrullah Kokoç dk. 78 xx), Oğuzhan xxx (Mertcan Çam dk. 114 ?), Samet xx (Dede Çelik dk. 84 xx), Hakan Yavuz xx, Talha xx, Musa Caner x (Taha Gür dk.60 x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx

Yedekler: Bekir, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı



ADANA DEMİRSPOR: Emrullah Şalk xx, Tayyip Talha x, Traore x, Aosman x (Musa dk. 103 ?), Mustapha Carayol x (Tevfik dk. 80 x), Vedat x, Orhan x (Mahmut Uslu dk. 89 x), Emre x, Erdal x (Levent dk. 56 x), Gladky x, Rassoul x

Yedekler: Yusufcan, Semih, Okan, Yusuf Emre Alyaprak

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker



Sarı Kartlar: Hakan Yavuz, Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon FK), Gladky (Adana Demirspor)

Goller: Dede Çelik (dk. 102), Hakan Yavuz (dk. 112) (Hekimoğlu Trabzon FK)