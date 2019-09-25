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: 2 - : 0

TFF 2’nci Lig ekibi , Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında sahasında konuk ettiği TFF 1’inci Lig ekibi ’u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 17:01
Hekimoğlu Trabzon: 2 - Adana Demirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Dede Çelik ve Hakan Yavuz'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hekimoğlu Trabzon FK bir üst tura yükseldi.

Stat: Vakfıkebir
Hakemler: Ömer Tolga Güldebi xx, Nurettin Taşkesen xx, Uğur Akalp xx

HEKİMOĞLU TRABZON FK: Gökhan xx, Miraç xx, Maksut xx (Emrullah Kokoç dk. 78 xx), Oğuzhan xxx (Mertcan Çam dk. 114 ?), Samet xx (Dede Çelik dk. 84 xx), Hakan Yavuz xx, Talha xx, Musa Caner x (Taha Gür dk.60 x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx
Yedekler: Bekir, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah Şalk xx, Tayyip Talha x, Traore x, Aosman x (Musa dk. 103 ?), Mustapha Carayol x (Tevfik dk. 80 x), Vedat x, Orhan x (Mahmut Uslu dk. 89 x), Emre x, Erdal x (Levent dk. 56 x), Gladky x, Rassoul x
Yedekler: Yusufcan, Semih, Okan, Yusuf Emre Alyaprak
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Sarı Kartlar: Hakan Yavuz, Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon FK), Gladky (Adana Demirspor)
Goller: Dede Çelik (dk. 102), Hakan Yavuz (dk. 112) (Hekimoğlu Trabzon FK)

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Hekimoğlu Trabzon: 2 - Adana Demirspor: 0
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