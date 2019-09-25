SABAH Serbest Kürsü'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi değerlendirildi

FATİH DOĞAN: G.Saray-F.Bahçe arasındaki bu kadar kavgadan sonra saha içindeki futbola ne kadar odaklanılabilir? Bu maçta futbol dışında her şeyi konuşacak gibiyiz.

GÜRCAN BİLGİÇ: 'Gerilim' derbinin göbek adı. İki takımın rekabeti ile Türkiye'de futbolu daha keyifli yaşıyoruz... Terim'in yokluğunda en azından kulübelerde sakinlik olur.

DERBİNİN GÖBEK ADI GERİLİM

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray-F.Bahçe derbisi için geri sayım başladı. Geçen hafta ortalık açıklamalarla toz duman oldu. Bu açıdan da bakarsak cumartesi günkü maçta kimi favori görüyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: Sezon başından bu yana G.Saraylı oyuncular hakem kararlarıyla haksızlıklara uğradıklarını biliyorlar. Son Malatya maçında rakibe çıkmayan kırmızı kart, verilmeyen penaltı var. Özellikle Terim'e verilen cezanın da haksız olduğunun bilincindedirler. Bu şartlar G.Saraylı oyuncuların derbiye konsantre olması için yeterlidir. Psikolojik gerginlik tuzağına G.Saraylı oyuncular ve özellikle taraftarlar düşmezlerse derbiyi Terim'in öğrencileri kazanır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Derbilerde, hakem başlama düdüğünü çalana kadar ev sahibi takım favoridir. Son iki senenin şampiyonu ve evindeki performansıyla Galatasaray bir adım önde çıkacak maça. 'Gerilim' bu derbinin göbek adı. İki kulübün rekabeti ile Türkiye'de sporu büyütüyoruz veya futbolu daha keyifli yaşıyoruz. Terim'in sahada olmaması dezavantaj yaratacaktır ama en azından kulübeler civarında sakinlik olacaktır.

FATİH DOĞAN: Derbi bir aydır oynanıyor. Bu kadar saha dışındaki gerilimden, kavgadan sonra saha içindeki futbola ne kadar odaklanılabilir, bu pek mümkün gözükmüyor. Geçen yıllarda yaşananlar akıllara geldiğinde iki takım da elinden geleni yapacak gözüküyor. Üzülerek söylüyorum, bu ortamdan kaliteli bir ürün, sağlıklı bir maç çıkmasını beklemiyorum. Futbol dışında her şeyi konuşacak gibiyiz. Umarım istenmedik, futbol iklimimizi bozacak büyük olaylar yaşanmaz.

İSKENDER GÜNEN: Yıllardır aynı filmi seyretmekten açıkçası bıktık. Yönetimler değişse de değişmeyen tek şey, yönetime gelen kişilerin saha dışı yaptığı polemikler. Kendi takımlarının sorunlarına odaklanmak gerekirken anlamsız bir demeç yarışı içerisindeler. Ali Koç ile başlayıp Fatih Terim ile devam eden ve Galatasaray Başkanı ile süren akılalmaz bir yarış. Derbi, saha dışı tansiyonu düşündüğümüzde her iki takım için de kolay değil. G.Saray evinde oynadığı maçlarda daha farklı bir görüntüde olsa bile F.Bahçe'nin son yıllarda sarı-kırmızılılara bir üstünlüğü olduğunu unutmayalım.

BÜLENT TİMURLENK: Bizde 365 gün 24 saat kavga var. Rakibin oynadığı diğer 32 maça neden yorum yaparsınız ki? Eskiden bu tarza "tribüne oynuyorlar" derdik. Artık yönetimler, hocalar, futbolcular sosyal medyaya oynuyorlar. Bir de kanayan yara, spor medyasının Twitter'ı çalıştığı kurum zannetmesi. Fanatizme boğulmuş muhabirler, etikten uzak, yetersiz kalemlerin sosyal medyada terör estirmesi... Mesleğin itibarını ayaklar altına alıyorlar. Derbiden beklentim olaysız bir gün olması.

KARAMAN'I HAYRETLE İZLİYORUM!

Trabzonspor Teknik Direktörü, geçen hafta maçtan sonra yaptığı açıklamada transferlerden haberi olmadığını söyledi. Bu sözleri hayretle karşıladım…

ÖZBOSTAN: Trabzonspor galibiyeti unuttu. Sakat oyuncusu çok ama Ünal Karaman da teknik açıdan eleştiriliyor. Transfer politikası hayal kırıklığına uğradı. Siz ne düşünüyorsunuz?

GÜNEN: Şu an gelinen noktada Uğurcan'ın performansı ile ayakta kalmaya çalışan bir takım var. Yapılan transferlerin yanlışlığı ortada. Buna Ekuban ve A.Ömür gibi oyuncuların sakatlıkları eklenince alınan sonuçlar sürpriz olmadı. Geçen yıl bu takımı başarıya götüren en önemli faktör; takım olma bilinci ve mücadele gücüydü. Bugün ise mücadele gücünün kaybolduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim Ünal Karaman'a... Geçen hafta maç toplantısında, transferlerden haberi olmadığını söyledi. Bunu hayretle karşıladım. Çünkü bir teknik adam, yönetim ile bir araya gelip transfer politikasını belirler. Aksi çok yanlış olur.

TÜZEMEN: Alınan kötü sonuçları doğrudan yönetime ve Ünal hocanın üzerine yıkmak büyük haksızlık olur. Sanki birileri Trabzonspor'a büyü yaptı. Aynı anda Abdülkadir Ömür ameliyat oldu. Ekuban'ın tarak kemiği kırıldı, Yusuf Sarı dizinden operasyon geçirdi. Tüm felaketler Trabzon'un üstüne yağdı. Yönetim Ocak'ta eksikleri tamamlayacak hamleleri yapacaktır.

BİLGİÇ: Trabzonsporlular takımlarını tabela üstünden eleştirdikleri sürece hiçbir yere varamazlar. Ön tarafı çok etkili, pozisyonlara giren bir takımları var. Defanstaki problemlerinin kaynağı, bu ön tarafın topun arkasına geçmemesi. Kolay gol yiyorsanız, şampiyon olmanız kolay olmaz. Süreçte tedavi edilecek bir rahatsızlık varken, Trabzonspor'un keyifli oyununun tadını çıkarsınlar.

TİMURLENK: Teknik adamın başarısız olduğunu, gitmesi gerektiğini söyleyenler olabilir ama ben Karaman'ı geçen sezonun ikinci yarısında oynattığı nefis futbolla hatırlıyorum. Sivas'ta penaltıyı atsalar takımın üzerine güneş açacaktı. Bundan sonra Trabzon'un zirve şansını, rakiplerinin yiyeceği çelmeler belirleyecek. Beşiktaş maçı bu yüzden 3 puandan daha ötesi.

ÇEBİ'NİN KADROSU HAZIR!

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman görevi bırakma kararı aldı. Bundan sonra nasıl bir süreç yaşanmasını bekliyorsunuz?

FATİH DOĞAN: Orman savaşa devam etmek yerine, görevi bırakmayı tercih etti. Bir kan değişimine ihtiyaç vardı. Bu kan değişimini, son kongredeki yönetim değişiklikleri karşılayamadı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Yıldırım Demirören ile ilgili adaylık iddiaları ortaya atılınca kendisini aradım. Bana, "Aday olmam söz konusu değil" dedi. Ama yakın çevresinden çok ciddi baskı var. Bu açıklamaya rağmen bu süreç adaylığa dönüşürse hiç şaşırmam. Ahmet Nur Çebi aday olacağını açıklamıştı. Şu anda adaylığa zihinsel ve kadro olarak en hazır isim Ahmet Nur Çebi.

LEVENT TÜZEMEN: Fikret Orman'ın motivasyonunu kaybettiğini düşünüyorum. Eğer Orman, istifasından vazgeçmezse Beşiktaş yeni bir kan değişimi ile huzuru bulabilir. Gelecek yönetim Abdullah Avcı ile devam eder mi yoksa Orman istifa ederse Avcı görevde kalır mı?

BÜLENT TİMURLENK: İki şampiyonluk, çok başarılı sponsorluk anlaşmaları ile Beşiktaş'a yeni bir vizyon getiren Orman'ın belli ki sabrı kalmadı. Fikret Bey yorulduysa bunu son seçimden önce deklare etseydi, başkan adayları seçime hazırlanır, Beşiktaş da yeni sezona yeni başkanıyla girerdi.

GÜRCAN BİLGİÇ: İyi dönemlerindeki 'kibirli' tavrı, Fikret Orman'ı bugünlere getirdi. Şampiyonluğa oynarken, "Tek büyük var" derseniz; taraftarınızı hamasetle beslerseniz, ilk kötü gidişte kimse size kredi tanımaz.

İSKENDER GÜNEN: Fikret Orman'ın istifasıyla Beşiktaş için yeni bir süreç başlıyor. Bu haftaki Trabzonspor maçında siyah-beyazlıların alacağı sonuç, Abdullah Avcı'nın da geleceğini belirleyecektir.