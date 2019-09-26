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'de ? İşte Cemil Usta Sezonu Süper Lig 6. hafta programı

Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adı ile anılan 2019-2020 seonunda ilk 5 hafta geride kaldı. Kıran kırana bir rekabetin yaşandığı ilk haftalarda, Aytemiz Alanyaspor, topladığı 13 puan ile zirvede yer alırken hemen arkasından ise 10 puanla Fenerbahçe geliyor. Öte yandan, milyonlarca futbolsever ise şimdiden yeni hakkındaki araştırmalarını arttırdı. Bilindiği üzere, Süper Lig 6. hafta maç programı TFF tarafından duyurulmuştu. Peki, bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? İşte, 6. hafta fikstürü...

Giriş Tarihi: 26.9.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 10:34
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Cemil Usta Sezonu Süper Lig 6. hafta programı

Süper Lig'de heyecan fırtınası! 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk 5 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda toplamda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor oturuyor. 13 puan toplayan ekibi Fenerbahçe takip ederken 3. sırada ise Gazişehir Gaziantep bulunuyor. Rekabetin kıran kırana olacağı 6. hafta programı ise netleşti. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 6. HAFTA PROGRAMI

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

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