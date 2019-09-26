Fikret Orman'ın istifa kararı: Kararım kesin, dönmem

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın önceki gün istifa kararını açıklaması camiada bomba etkisi yarattı. Yöneticiler ve teknik direktör Abdullah Avcı, olayın akşamı soluğu Fikret Orman'ın evinde aldı. Durum değerlendirmesi yapıldı. Hem siyah-beyazlı yöneticiler hem de Abdullah Avcı, Orman'a görevine devam etmesi telkininde bulundu… Başkan Fikret Orman ve kurmayları dün ikinci kez bir araya gelirken Beşiktaş'ta olağanüstü kongreye gidilip gidilmeyeceği ise bugün Vodafone Park'ta yapılacak yönetim kurulu toplantısında belli olacak. Tarihi toplantı saat 11.00'de başlayacak.

YA SERDAL ADALI YA DA DİVAN KURULU

Yöneticilerin birinci gündem maddesi Orman'ın ikna edilmesi olacak. Başkana "7 yıldır bu kulübe büyük hizmetleriniz var. Bir avuç insan tribünde bağırıyor diye görevinizi bırakmayın. 2.5 yıllık süreniz kaldı. Bunu hep beraber tamamlayalım" denilecek. Fakat Orman'ın, "Bir karar verdim dönemem" dediği kaydedildi. Başkan bugün "Devam" demezse toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkacak. Kulübü Kasım'ın ilk haftasındaki genel kurula 2. Başkan Serdal Adalı liderliğindeki yönetimin mi yoksa Divan Kurulu başkanının mı götüreceği de belli olacak.

ZIYARETÇI AKINI

BAŞKAN Fikret Orman'ın dün ziyaretçilerinin ardı arkası kesilmedi. Camianın ileri gelen isimleri, kulüpte bir araya geldikleri Orman'ı görevi bırakmaması yönünde ikna etmeye çalıştı. Ziyarette Tuncay Özilhan ve Hüsnü Özyeğin'in yanı sıra yönetici Deniz Atalay da vardı. Teknik ekipten ise Gökhan Keskin başkanla evinde görüştü. Bazı futbolcular da başkanın yanına gitti. Beşiktaş derneklerinin yöneticileri bugün Orman'ı, stadın otoparkında karşılayıp, "Bizi bırakma" diyecekler.

730 MİLYON LİRA ÖDEME KAPIDA

BEŞIKTAŞ'I önümüzdeki dört aylık süreçte mali açıdan oldukça sıkıntılı bir dönem bekliyor. Ocak ayına kadar bankalara ve futbolculara 500 milyon TL, UEFA lisansı için de 30 Ekim'e kadar 15 milyon Euro ödeme yapılması gerekiyor. Menajerlere ödenmesi gereken meblağ ise 22 milyon Euro. Devam kararı alırsa Fikret Orman ve ekibi, almazsa yeni yönetim, kısa vadede 730 milyon TL civarında bir ödemeyle yüzleşmek zorunda kalacak.

MOTİVASYON GÖREVİ BURAK'A DÜŞTÜ

BEŞİKTAŞ'TA peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Başkan Fikret Orman'ın da görevini bırakacağını açıklaması, teknik heyet ve futbolcuların keyfini kaçırdı. Trabzonspor maçı öncesi takımı motive etme görevi ise kaptan Burak Yılmaz'a düştü. Tecrübeli golcünün, arkadaşlarına "Trabzonspor maçına odaklanmalıyız. Alacağımız galibiyetle çıkışa geçerek camiaya moral verelim" dediği öğrenildi.