Gençlerbirliği - Osmaniyespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, 3. Lig 3. Grup takımı Osmaniyespor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - OSMANİYESPOR: 0

GOL:

Dk. 14 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

Takımların kadroları şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, İlker Karakaş

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Rahmi Can Karadaş, Flavio, Abdullah Şahindere, Berat Özdemir, Daniel Candeias, Sadio Diallo, Bogdan Stancu, Floyd Ayite

OSMANİYESPOR: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara, Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Vedat Saygı, H. Türkmen

Yedekler: Ömer Eleler, Deniz Karadeniz, Hasan Aktürk

Cuma Oktay Bakmaz, Doğukan Ateş, Furkan Demir, Buğrahan Baran