Gençlerbirliği - Osmaniyespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, 3. Lig 3. Grup takımı Osmaniyespor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - OSMANİYESPOR: 0
GOL:
Dk. 14 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların kadroları şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, İlker Karakaş
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Rahmi Can Karadaş, Flavio, Abdullah Şahindere, Berat Özdemir, Daniel Candeias, Sadio Diallo, Bogdan Stancu, Floyd Ayite
OSMANİYESPOR: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara, Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Vedat Saygı, H. Türkmen
Yedekler: Ömer Eleler, Deniz Karadeniz, Hasan Aktürk
Cuma Oktay Bakmaz, Doğukan Ateş, Furkan Demir, Buğrahan Baran