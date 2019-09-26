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- (Canlı)

3. turunda ile karşı karşıya geliyor. Maçı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 17:12
Gençlerbirliği - Osmaniyespor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, 3. Lig 3. Grup takımı Osmaniyespor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - OSMANİYESPOR: 0

GOL:

Dk. 14 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Takımların kadroları şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, İlker Karakaş
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Rahmi Can Karadaş, Flavio, Abdullah Şahindere, Berat Özdemir, Daniel Candeias, Sadio Diallo, Bogdan Stancu, Floyd Ayite

OSMANİYESPOR: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara, Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Vedat Saygı, H. Türkmen
Yedekler: Ömer Eleler, Deniz Karadeniz, Hasan Aktürk
Cuma Oktay Bakmaz, Doğukan Ateş, Furkan Demir, Buğrahan Baran

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Gençlerbirliği - Osmaniyespor (Canlı)
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