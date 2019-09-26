GS-FB’ye Çakır TS-BJK’ya Palabıyık

SÜPER Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. G.Saray ile F.Bahçe arasında cumartesi günü oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. VAR'da Koray Gençerler olacak. Pazar günkü Trabzon-Beşiktaş mücadelesini ise Ali Palabıyık yönetecek. Bu maçın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. Çakır bu sezon G.Birliği-Başakşehir ve Kasımpaşa- Trabzon maçlarında orta hakem, Başakşehir-F.Bahçe karşılaşmasında ise VAR hakemi olarak görev yaptı. Türkiye'yi Avrupa'da da temsil eden tecrübeli hakem kariyerinde 24 derbide düdük çaldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rize Fırat Aydınus

CUMARTESİ

15.00 Yukatel Denizli-Kasımpaşa Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanya-Demir Grup Sivas Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe Cüneyt Çakır

PAZAR

14.00 İttifak H.Konya-İstikbal M.Kayseri Alper Ulusoy

16.30 Antalya-BTC Turk Yeni Malatya Bahattin Şimşek

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş Ali Palabıyık

PAZARTESİ

20.00 Gazişehir G.Antep-Göztepe Ali Şansalan