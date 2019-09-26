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İşte 'un Antalya kadrosu

Demir Grup , Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya hareket etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 11:47
İşte Sivasspor'un Antalya kadrosu

Sivasspor'un cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Muammer Yıldırım, Serhiy Rybalka, Emre Kılınç ve Barış Yardımcı kafilede yer almadı.

Sivasspor'un Alanyaspor maçı kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare.

28 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - D.G. Sivasspor mücadelesi saat 17.30'da başlayacak.

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İşte Sivasspor'un Antalya kadrosu
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