Son dakika haberleri: PFDK'dan Mustafa Cengiz'e ceza yok!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile kararını verdi. Kurulun kararında, Mustafa Cengiz'in medyaya yaptığı açıklamalarda disiplin ihlalinin olmadığı belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararları şöyle:

1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 20.09.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ANDRE BIYOGO POKO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, stadyumda yanıcı madde bulundurulmasından dolayı 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Güvenlik başlıklı 9. maddesinin 5. fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ALT TRİBÜN B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 23.09.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY A, B, C, D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ALTAY Kulübü antrenörü ÖZDEN TÖRAYDIN'ın, 21.09.2019 tarihinde oynanan ALTAY - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü ÖZDEN TÖRAYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY MARATON ÜST C, D, KAPALI ÜST KUZEY A, B, KAPALI ÜST GÜNEY D, E, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- OSMANLISPOR Futbol Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C ve KALE ARKASI B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- AKHİSARSPOR Kulübünün, 22.09.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu BERKAY CAN DEĞİRMENCİOĞLU'nun, 21.09.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan UŞAKSPOR A.Ş. - ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR - SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR - SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- İNEGÖLSPOR Kulübü sporcusu TAYFUN PEKTÜRK'ün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. - İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- 1922 KONYASPOR Kulübü sporcusu KADİR KAAN ÖZDEMİR'in, 21.09.2019 tarihinde oynanan 1922 KONYASPOR - BAŞKENT AKADEMİ FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MANİSASPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN ASLAN'ın, 21.09.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübü sporcusu MERT UYGUN'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - Cİ GROUP BUCA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR - TOKATSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- AĞRI 1970 SPOR Kulübü görevlisi UMUT ÖZCAN'ın, 21.09.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AĞRI 1970 SPOR Kulübü görevlisi UMUT ÖZCAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- CİZRESPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KOCAELİSPOR Kulübünün, 21.09.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş. - MALATYA YEŞİLYURT BLD.SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ULAŞ ULUSAN'ın, 21.09.2019 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. idarecisi ZEYNEL YALDIZ'ın, 21.09.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- OSMANİYESPOR FK idarecisi SALİH BAHÇELİ'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK - MODAFEN TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK idarecisi SALİH BAHÇELİ'nin, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.