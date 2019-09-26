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, Elneny'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Beşiktaşlı futbolcu ve Gazişehir Gaziantepli oyuncu Olarenwaju Kayode'nin 3'er maçlık cezasını onadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 17:15
Tahkim Kurulu, Elneny'nin cezasını onadı

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören ve 3'er maçtan men edilen iki futbolcunun cezalarına olan itirazları görüştüğü belirtildi.

Tahkim Kurulunun, Elneny ve Kayode'nin cezalarını oy birliğiyle onadığı kaydedildi. Ayrıca iki futbolcuya verilen 13'er bin liralık para cezalarının da onandığı ifade edildi.

Kurulun Trabzonspor'a verilen 100 bin lira ve bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'a uygulanan 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.

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Tahkim Kurulu, Elneny'nin cezasını onadı
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