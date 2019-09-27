Beşiktaş'ta kongre kararı: İstifa yok, seçim var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, salı günü görevini bırakma kararı aldığını açıklamış, bu durumdan haberi olmayan yöneticiler, teknik heyet ve takım büyük bir şok yaşamıştı. Aradan geçen süreçte, siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve camianın ileri gelenlerinin telkinleri Orman'ın fikrini değiştirmeye yetmedi. Son gelişmeler üzerine dün yapılan ve yaklaşık 2 saat süren yönetim kurulu toplantısında ise olağanüstü genel kurul kararı alındı. Başkan ve yöneticiler de kongreye kadar göreve devam edecek.



Soldan sağa yönetim kurulu: Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Hüseyin Mican, Umut Güner, Ahmet Kavalcı, Doğan Küçükemre, Hüseyin Yücel (Üstte) Hakan Özköse, Serkan Yazıcıoğlu, Serdal Adalı, Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Altta).

ŞIMDI NE OLACAK?

Adaylığını koyarsa 6 isimle yolları ayıracak

KARTAL'DA olağanüstü genel kurul tarihi 13 ve 20 Ekim olarak açıklandı. Genelde ilk haftada çoğunluk sağlanamadığı için seçimin 20 Ekim'de yapılma ihtimali yüksek. 24 gün daha başkanlık koltuğunda oturacak olan Fikret Orman, adaylığını koyup koymayacağına önümüzdeki günlerde karar verecek. Orman'ın 'Devam' demesi halinde seçime 10 kişilik yönetimden 6 ismi değiştirerek gireceği öğrenildi. Başkan adayları 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapabilecek.

Toplantıda gerginlik!

BEŞİKTAŞ'IN dün yaptığı toplantıda zaman zaman gergin anların da yaşandığı öğrenildi. Bazı yöneticilerin "Başkan bırakırsa seçime kadar biz gideriz, istifa etmeyelim" görüşünü savunduğu belirtildi. Buna karşı çıkan diğer grubun ise "Böyle şey olmaz. Mayıs ayında beraber yola çıktık, beraber sözler verdik. Ya seçime kadar hep beraber gideriz ya da hepimiz bırakırız" dedikleri öğrenildi. Bu sözlerin ardından seçime Fikret Orman başkanlığında gitme kararı alındı.



PANKARTLARLA KARŞILANDI- Bir grup Beşiktaş taraftarı ve kulüp çalışanları dün Vodafone Park'ta Fikret Orman'ı karşıladı. Açılan pankartlarda "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan Beşiktaş'ı bırakma" mesajları yer aldı.

Hiçbir kulüp başkanına yapılmayan bana yapıldı

Orman'ın "Bizi bırakma başkan, yanınızdayız" diyerek kendisine destek veren taraftarlara cevabı manidar oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün saat 11.00 civarında Vodafone Park'a geldi. Taraftarlar, Orman'ı pankartlarla karşıladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, ilgiden dolayı yaklaşık 10 dakika boyunca kulüp binasına giriş yapamayan Orman'a, "Bizi bırakıp, nereye gidiyorsun, bırakma başkan yanınızdayız" diyerek destek verdi. Orman'ın cevabı ise "Bizi hırsızlıkla suçladılar. Hiçbir kulüp başkanına yapılmayan, bana yapıldı" oldu. Öte yandan bir taraftar, Orman'a sarılarak ağladı.