Beşiktaş'ta stopere Necip Uysal & Domagoj Vida

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Enzo Roco, takımla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın henüz tam hazır olmayan Şilili oyuncuyu Trabzonspor maçında yedek soyunduracağı, stoperde ise Necip ile cezası biten Vida'ya görev vereceği öğrenildi.



Teknik heyet ve futbolcular, "kelebek hastalığı" olarak bilinen rahatsızlığı bulunan 14 yaşındaki taraftar Hamza Kaya ile idman öncesi sohbet etti.

Elneny'nin cezası onandı

TAHKİM Kurulu, Gazişehir Gaziantep- Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareketlerden dolayı kırmızı kart gören Koyade ve Elneny'nin 3'er maçlık cezalarını onadı. İlk cezasını Başakşehir maçında çeken Elneny, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ve Alanya ile yapacağı karşılaşmalarda da yerini alamayacak.