Tolga Ciğerci: Terimin son damlasına kadar savaşacağım

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a veda etmek zorunda kalan Tolga Ciğerci, kendisine kapılarını açan ve bir yıl hazır olmasını bekleyen Fenerbahçe'de yeniden doğdu. Yarın Türk Telekom'a rakip olarak gidecek tecrübeli futbolcu, dünkü antrenman sonrası duygularını anlattı. Sarı-lacivertli kulüpte kendisine verilen desteği asla unutmayacağının altını çizen Tolga, bu emeğin karşılığını vermek istediğini belirtip şunları söyledi:

Fenerbahçe Derbiye Hazır mı?

OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLUĞA

"494 gün sonra futbola döndüğüm kutsal Fenerbahçe formasının benim hayatımda her zaman özel bir yeri olacak. Taraftarımızdan hep bizim yanımızda olmalarını istiyorum. Çünkü onların desteği bizi hep pozitif etkiliyor. Hepimizin tek amacı Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere getirmek. Derbi için her zamankinden daha iyi hazırlanıyoruz. Benim oynayıp oynamayacağım konusunda karar her zaman olduğu gibi hocamız Ersun Yanal'ın... Şayet oynarsam sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eğer oynamazsam da kulübeden tüm enerjimle sahadaki arkadaşlarımın yanında olacağım. Omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz."

PRES LİDERİ VEDAT MURİQİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golcüsü Vedat Muriqi'ye derbi öncesi özel görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Vedat'tan ön alanda baskı konusunda takımı organize etmesini istedi. En uçtaki isim olarak rakip oyun başlatırken pozisyon alma konusunda arkadaşlarını uyarmasını isteyen Yanal, bunun taktik açıdan çok önemli olduğunu kaydetti. Antrenmanlardaki performansıyla derbiye hazır bir görüntü veren Kosovalı golcü, "3 puan için mücadele edeceğiz. Burada ben dahil herkesin en üst düzey oynaması gerekir. Tamamen maça odaklandık. İnşallah galip geleceğiz" dedi.

MAÇ 5 GOL 3 ASİST 1

H. ALİ-ISLA ÇEKİNCESİ

Fenerbahçe'de sakatlıktan çıkan ve takımla antrenmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım ile Mauricio Isla, idman performanslarıyla dikkat çekiyor. Fiziksel olarak hiçbir eksikleri bulunmayan oyuncularla ilgili kararı Ersun Yanal verecek. Teknik heyetin, maç kondisyonu eksik olan oyuncuları Galatasaray gibi zorlu bir deplasmanda başlatma konusunda çekinceleri bulunduğu ifade ediliyor. İki oyuncunun da maçta oynamak istediği ancak Yanal'ın belki birisini sahaya sürebileceği belirtiliyor.

EMRE SALONDA AMA SIKINTI YOK

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, dün takım antrenmanına katılmadı. Tecrübeli oyuncunun aktif dinlenmeye yönelik program uyguladığı, teknik heyetin talebi doğrultusunda takıma katılmadığı bildirildi. Oyuncunun Galatasaray maçında oynamasına engel herhangi bir durum bulunmuyor. Emre'nin yarın akşam sahaya çıkacağı, orta alanda Gustavo ile birlikte yer alacağı kaydedildi.

5

F.Bahçe, rakibine 5 maçtır kaybetmiyor. Son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom'da rakibine 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, son 9 maçın 3'ünü kazandı, 6 karşılaşma berabere bitti.



Ersun Yanal, teknik ekibin son üyesi Volkan Demirel'i yanından ayırmıyor. Genç antrenör, dün idman boyu hocasının anlattıklarını tek tek not tuttu.