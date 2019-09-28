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Avrupa’nın en yaşlısıyız

, ilk 11’lerin yaş ortalamasında 31 ülke arasında 29.1 ile en yüksek rakama sahip. Yabancı oynatma ve altyapıdan isimlere süre verme değerinde ise sondan 2. sırada

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Avrupa’nın en yaşlısıyız
Futbol araştırmaları merkezi CIES'in açıkladığı raporda Süper Lig ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. İşte rakamlar:
- 31 Avrupa ülkesinde yer alan takımlar içerisinde ilk 11 yaş ortalaması en yüksek 7 takımın 5'i Türkiye'den… Ankaragücü 31.5 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım. Listeye ilk sıralardan giren diğer takımlarımız Göztepe (30.3) ve 29.9 ortalamaya sahip Medipol Başakşehir, Galatasaray, Antalyaspor.
- Süper Lig 29.1 olan genel değeriyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (28.9) önünde zirvede yer alıyor.
- Türkiye, ilk 11'de forma giyen yabancı futbolcu sayısında (%76.9), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (%81.2) ardından 2. sırada bulunuyor. Yerli futbolcular ilk 5 haftada sadece 23.1'lik oranla sahada kaldı.
- Yabancılara en fazla süre veren takımlar AEK (%94,7), Galatasaray (%92,7) ve Alanyaspor (%92,2).
- Süper Lig ekiplerinin altyapılarından oyunculara verdiği süre %3.9. Bu değer Türkiye'yi yine Kıbrıs Rum Kesimi'nin (%3.6) ardından ikinci sıraya taşıdı. Türk takımları her 90 dakikanın sadece 210 saniyesini altyapıdan gelen oyunculara ayırdı.
- Malatya, Rize, Konya, Kasımpaşa, Gazişehir, G.Saray, F.Bahçe, Denizli ve Alanya kendi yetiştirdiği futbolcuları bu sezon hiç oynatmadı.

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Avrupa’nın en yaşlısıyız
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