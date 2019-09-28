Avrupa’nın en yaşlısıyız

BUGÜN NELER OLDU

Futbol araştırmaları merkezi CIES'in açıkladığı raporda Süper Lig ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. İşte rakamlar:ülkesinde yer alan takımlar içerisinde ilk 11 yaş ortalaması en yüksek 7 takımın 5'i Türkiye'den… Ankaragücü 31.5 yaş ortalamasıyla en yaşlı takım.Lig 29.1 olan genel değeriyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (28.9) önünde zirvede yer alıyor., ilk 11'de forma giyen yabancı futbolcu sayısında (%76.9), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (%81.2) ardından 2. sırada bulunuyor.en fazla süre veren takımlar AEK (%94,7), Galatasaray (%92,7) ve Alanyaspor (%92,2).Lig ekiplerinin altyapılarından oyunculara verdiği süre %3.9. Bu değer Türkiye'yi yine Kıbrıs Rum Kesimi'nin (%3.6) ardından ikinci sıraya taşıdı.Rize, Konya, Kasımpaşa, Gazişehir, G.Saray, F.Bahçe, Denizli ve Alanya kendi yetiştirdiği futbolcuları bu sezon hiç oynatmadı.