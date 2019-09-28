Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'a karşı sahada olup olmayacağı merak ediliyordu. Tecrübeli yıldız çarşamba günü yapılan antrenmanı yarıda bırakmış, perşembe günü ise ağrıları nedeniyle takımla idmana çıkmayıp salonda çalışmıştı. Emre, hafta boyu uygulanan yoğun tedavinin ardından dün akşam antrenmana katıldı.

YANAL'LA KONUŞUP OYNAMAK İSTEDİ

KENDISINI iyi hisseden sarılacivertli kaptan, teknik direktör Ersun Yanal'la özel olarak konuşup derbide sahada olmak istediğini söyledi. 39 yaşındaki emektar yıldız, eski takımına karşı sahadaki yerini alacak. Durumu merak edilen bir başka isim olan Hasan Ali Kaldırım ise derbiye 11'de başlamayacak.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANMIŞTI

Andorra ile oynanan milli maçta belinden sakatlanan Emre, Alanya maçını kaçırdı. Son A.Gücü maçında ise 49'da oyuna girdi.

TAHKİM, KOÇ'UN CEZASINI KALDIRDI

30 günlük cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırılan F.Bahçe Başkanı, G.Saray derbisini protokol tribününden izleyecek

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 'Sicili bozuk' dediği için PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasına çarptırılan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un cezası kaldırıldı. Tahkim Kurulu, cezanın kaldırılması kararını oy birliğiyle (6-0) aldı. Bu gelişmenin ardından Ali Koç'un bugün oynanacak derbiyi protokol tribününde izlemesinin önü açıldı. Koç ve yönetim kurulu tam kadro olarak derbide olacak. Cezanın kalkması sosyal medyada olay oldu. G.Saray taraftarları, Tahkim'in kararını eleştirirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de istifaya davet etti.

AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZ UNUTULMASIN

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de bugünkü Galatasaray- Fenerbahçe ve yarın oynanacak MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği derbileri ile Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde dostluk çağrısında bulundu: "Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte bir derbi maçı böyle olur' dedirtmeli. Kulüplerimiz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım müsabakaların, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ayyıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı."