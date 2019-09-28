Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması

Bugünkü maçta oyundan beklentilerini zaman zaman karşıladıklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün oyundan beklentimizi zaman zaman karşıladık. Elbette ki farklılıklar olacaktır ama gelişerek gidiyoruz. İyi organize oluyoruz. Bu süreci de atlatıp, tüm oyuncularımızın katılımıyla daha çok gelişerek, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz. Bugün futbol adına bir problem yaşanmadı, güzel bir şekilde sonuçlandı. Goller olabilirdi, biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştireceğiz" dedi.

"BİZİM BEKLENTİMİZ GOL VE KAZANMAKTI"

Galatasaray karşısına galibiyet parolasıyla çıktıklarını kaydeden Ersun Yanal, şöyle konuştu: "Bizim beklentimiz gol ve kazanmaktı. Bunu ortaya koymak istedik. Son dakikalar her iki takım için de kaza bölümü. Son dakikalarda biz öne geçebilirdik. Bazı oyuncularımızın mevki problemleri var ve aksaklıklar olabiliyor. İstemediğimiz oyun şekli ortaya çıkabiliyor. Bu puanlar henüz hesaplanacak puanlar değil. Galatasaray da iyi bir takım, Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Eskisi gibi değil, Anadolu takımları da iyi mücadele edebiliyorlar. Önümüzdeki bu zamanı doğru yönetip, Fenerbahçe'nin gücünü doğru kullanıp sonuca ulaşmak istiyoruz. Hem camiamızın, hem yönetimimizin hem de taraftarımızın desteğini alıyoruz. Gol pozisyonu üretmek, zaman zaman rakibe karşı etkili oyun oynamak gibi olumlu şeyler gördük. Bunları daha da geliştireceğiz."

DENİZ TÜRÜÇ HAKKINDA

Deniz Türüç'ün devre arasında girip maçın sonuna doğru oyundan çıkmasını değerlendiren Yanal, "Herhangi bir problemimiz yok. Oyunda ufak değişiklikler vardır. Zaman zaman bu gibi değişiklikler olacak. Herhangi bir problem yok, Deniz'in iyi bir şekilde geliştiğini düşünüyorum. Oyuncuların geç katılmasından dolayı eksiklikler var. Ben onların takıma çabuk alışmalarını çok önemsiyorum. Onların da bu gayretlerinden dolayı çok mutluyum. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz" ifadelerini kullandı.

LEVENT ŞAHİN: PLANLADIĞIMIZ OYUNU SAHAYA YANSITAMADIK

Planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydeden Şahin, "Beklediğimiz, planladığımız maç öncesi öngördüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Böyle bitmesi gayet normaldi. İki takımın da pozisyonları vardı. Maalesef bugün yine orta alandan hücuma geçişlerde, top aktarımında ve sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil. Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız diye düşünüyorum. Bir maç geride kaldı. Baktığınızda, çok fazla pozisyonun olmadığı ama girilen pozisyonlara bakıldığında sonuçlandıramadığımız bir maç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"PAS YAPAN BİR TAKIMIZ, PAS YAPAMADIĞIMIZDA SIKINTI YAŞIYORUZ"

Galatasaray'ın hücum yollarında sıkıntı yaşamasıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Levent Şahin, "Öyle düşünmüyorum. Bizim de beklediğimiz oyun, planladığımız oyun bu değildi. Biz pas yapan bir takımız. Bu pası yapamadığımız zaman geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Pas yaptığımızda ve sahaya yayıldığımızda, bunu sahada uyguladığımızda sıkıntı aşılacaktır. Plansızlık olan söylemeyeyim. Sonuçta topu oraya aktardığınızda, top o bölgeye geldiğinde sonuçlandırmayı iyi yaparsak, sonuç bize gelecek. En kısa sürede toparlayacağız, düzelteceğiz ve gerçek bir Galatasaray'ı sizlere seyrettireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz" dedi ve sözlerini noktaladı.