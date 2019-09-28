Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eski futbolcu Rio Ferdinand ile Kate Wright Marmaris'te evlendi

Eski futbolcu ile 'te evlendi

Daha önce Leeds United ve Manchester United gibi takımlarda da oynayan İngiliz futbolunun efsane isimlerinden (40) ile oyuncu (27), Muğla'nın ilçesinde evlendi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 13:10
Eski futbolcu Rio Ferdinand ile Kate Wright Marmaris'te evlendi

Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybettikten sonra futbolu bırakan defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı. Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright, dün akşam Marmaris'teki bir otelde evlendi. Mutlu çiftin nikahını, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay kıydı.

Başkan Oktay, "Nikahı dün ben kıydım. Özel misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Mutluluklar diledim. Hem çiftimiz, hem konuklar, Marmaris'i çok beğendiklerini söylediler. Ferdinand, Marmaris'e gelecek yıllarda da geleceğini söyledi" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski futbolcu Rio Ferdinand ile Kate Wright Marmaris'te evlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN