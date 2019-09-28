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tribünleri ’i unutmadı

ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, için pankart açarken Galatasaraylı taraftarlar ise Şener lehine tezahüratlarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019 20:13 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 20:36
Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı

Süper Lig'in 6. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi müsabakası öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener pankartı açtı.

Geçtiğimiz sezon TT Arena'da oynanan müsabakada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Şener'i unutmayan Fenerbahçeli taraftarlara bir destekte Galatasaray tribünlerinden geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Koray Şener lehine tezahüratlarda bulunurken Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz yıllarda vefat eden tribün lideri Alpaslan Dikmen lehine tezahürat yaptı.

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Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı
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