Kruse İstiklal Marşı'nı okudu

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı öncesi Alman oyuncu Max Kruse'nin milli marşı söylemesi dikkatleri çekti. Mücadele öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınırken, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı da eşlik etti. Kısa sürede milli marşı ezberleyen sarı-lacivertli yıldız, bu davranışıyla büyük beğeni aldı.

Max Kruse, İstiklal Marşımızı okudu

MAX KRUSE: BU BULUNDUĞUNUZ ÜLKEYE DUYULAN SAYGIDIR

Kruse, önemli gol pozisyonları kaçırdıklarını belirterek, "İki takımda pozisyonlara girdi. Biz daha üstün gibiydik. Toplam 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Maçın sonunda da bir tane önemli gol pozisyonu vardı. Berabere bitti ama en azından deplasmandan beraberlikle döndük" şeklinde konuştu.

Derbi öncesi İstiklal Marşı'nı okuyarak dikkatleri üzerine çeken Alman oyuncu, "Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunu bulunduğunuz ülkeye duyduğunuz saygı olarak görüyorum. Kendimi bu ülkeye ait olduğumu göstermek için yapıyorum. Kendimi dil konusunda daha da geliştireceğim" açıklamasında bulundu.