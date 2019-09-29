Galatasaray para bastı

Derbide Türk Telekom kapalı gişeydi. Satışa çıkan 2 bin 700 bilet tamamen tükendi ve derbiye özel boştaki 20 locanın hepsi kiralandı. Bilet ve loca satışından 6 milyon TL'yi kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp GS Store'lardan ciddi gelir elde etti. Ek kasa koyulan Aslantepe içindeki GS Store başta olmak üzere mağazalar 5 milyon TL'nin üzerinde ciro yaptı. Özellikle 9 numaralı Falcao formaları yok sattı! Takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen ultrAslan dün koreografi yapmadı. Ancak G.Saray ısınmaya çıktığı sırada Şampiyonlar Ligi müziği çaldı ve 10 senedir bu arenadan uzak kalan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Max Kruse, İstiklal Marşımızı okudu

TELEKOM'DA SEYİRCİ REKORU

Türk Telekom Stadı'nı dolduran Galatasaray taraftarları bir de rekora imza attı. Derbide 51.663 futbolsever tribünleri doldururken bu sayı rekor olarak tarihe geçti. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim maskeleri takarak cezası nedeniyle tribünde olamayan tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi. Derbi öncesi Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkışı sırasında stat hoparlörlerinden çalınan Şampiyonlar Ligi müziği de tribünlerde coşkuyu arttırdı.



DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK

Galatasaraylı oyuncular ısınma öncesi sahaya, "Anaların yüreğindeki ateş, terörü bitirecek" yazılı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi gerçekleştirilen seremonide ise "Bağışlarınızla daha güçlüyüz, el birliği ile güç birliğine" pankartıyla yer aldı.







FALCAO'YA ÖZEL YAYIN

Galatasaray formasıyla ilk derbisini yaşayan Radamel Falcao'nun bu sınavı ülkesinde de izlendi. Kolombiya'da yayın yapan Win Sports kanalı, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun forma giydiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisini canlı olarak ekranlara getirdi.



FENERBAHÇE TARAFTARINI BAŞKAN ALİ KOÇ UĞURLADI

Derbiye gitmek için Kadıköy'de Ülker Stadı çevresinde toplanan Fenerbahçeli taraftarları bir sürpriz bekliyordu. Başkan Ali Koç ile yöneticiler stada gelerek sarılacivertli taraftarlarla sohbet etti ve otobüsleri Türk Telekom Stadı'na uğurladı.