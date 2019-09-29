Kazanan nefes alacak

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BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de derbi heyecanı bugün Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yaşanacak. Trabzonspor, saat 19:00'da başlayacak karşılaşmada Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadelenin hakemi ise Ali Palabıyık. Karşılaşma öncesi iki takım da puan cetvelinde istediği yerde değil.90 dakika sonunda kazanan taraf bir nebze olsun nefes alacak; kaybedeni ise zor günler bekleyecek.Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık ise kariyerinde 3. kez iki takımın mücadelesini yönetecek. Bu maçların ikisini de deplasman takımlarının kazanması ise ilginç bir not.Kartı gören isim Ricardo Querasma idi...Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın kilidinin orta sahada olduğunu düşünüyor. Rakibinin geride kalan maçlarını analiz eden Karaman ve ekibi özellikle orta sahayı kalabalık tutarak, oyun anlayışını burada rakibine kabul ettirip, sonuca gitmeyi planlıyor. Karaman, Sosa'ya da defans ve hücumda çok güvendiğini belirtti.Trabzonspor'da bugün çok şey beklenen kaptan Sosa bu sezon oynanan 10 resmi maçta gol atamazken, 3 asist yaptı.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ile Fernandes'in yanı sıra tedavisi süren Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Sturridge'in ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynadıkları DG Sivasspor maçındaki 11'ini Beşiktaş karşısında koruması bekleniyor.Süper Lig'deki son 16 derbi maçının 15'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (27 gol), bu süreçteki 14 maçta kalesini gole kapatamadı (24 gol).Trabzonspor yönetimi, şike soruşturmasının yaşandığı 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazın CAS tarafından reddedilmesiyle ilgili İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen hükmün hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi" denildi.