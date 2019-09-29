Vedat Muriqi: Fenerbahçe’ye şampiyonluğa geldim

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, fırsatı kaçırdıklarını söyledi. İlk yarıdaki pozisyonların altını çizen Kosovalı oyuncu, "Buraya kazanmak için geldik.Maç ayırmadan, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Transfer haberleri beni etkilemiyor. Uzun süre Fenerbahçe'de kalıpdedi.Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta iki takıma birer puan çıkarken beraberlik serisi de devam etti. Son 11 resmi maçta 6 beraberlik çıkarken F.Bahçe 3, G.Saray ise 2 kez kazandı.Fenerbahçe teknik ekibinde görev yapan Volkan Demirel karşılaşmayı soyunma odasında izledi. Isınma sırasında sahaya çıkabilenGeçen sezon TT Stadı'ndaki derbi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden F.Bahçeli taraftar Koray Şener için açılan pankarta Galatasaray taraftarı