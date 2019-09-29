Vedat Muriqi: Fenerbahçe’ye şampiyonluğa geldim

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, fırsatı kaçırdıklarını söyledi. İlk yarıdaki pozisyonların altını çizen Kosovalı oyuncu, "Buraya kazanmak için geldik. İlk yarıda pozisyonlar bulduk, bunlardan birini atsaydık, farklı olabilirdi.
Maç ayırmadan, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Transfer haberleri beni etkilemiyor. Uzun süre Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluklar yaşamak istiyorum"
dedi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta iki takıma birer puan çıkarken beraberlik serisi de devam etti. Son 11 resmi maçta 6 beraberlik çıkarken F.Bahçe 3, G.Saray ise 2 kez kazandı.
DEMİREL SOYUNMA ODASINDA
Fenerbahçe teknik ekibinde görev yapan Volkan Demirel karşılaşmayı soyunma odasında izledi. Isınma sırasında sahaya çıkabilen Demirel, lisansı olmaması nedeniyle maçı TV'den takip etti.
TRİBÜNDE KORAY BARIŞI
Geçen sezon TT Stadı'ndaki derbi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden F.Bahçeli taraftar Koray Şener için açılan pankarta Galatasaray taraftarı alkışla destek oldu.